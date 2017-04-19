Лавров сказал Эйро, что Россия считает инцидент в Хан-Шейхуне провокацией

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Франции Жан-Марку Эйро, что Россия рассматривает инцидент с предполагаемым применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию с целью подрыва перемирия. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии Лавров еще раз подчеркнул, что российская сторона рассматривает инцидент 4 апреля с применением химического оружия в Хан-Шейхуне как откровенную провокацию, направленную на подрыв режима прекращения боевых действий и политического процесса в Сирии", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

"Глубокую озабоченность вызывают и последовавшие за ним скоропалительные агрессивные действия США, нанесших ракетный удар по территории суверенного государства - члена ООН", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Также Лавров в разговоре с Эйро заявил, что Москва настаивает на подлинно независимом и объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.

"Россия всегда выступала за соблюдение международного права, включая недопустимость вмешательства в дела суверенных государств, и настаивает на подлинно независимом объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне", - отметили в МИД РФ по итогам беседы.