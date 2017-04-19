Лавров сказал Эйро, что Россия считает инцидент в Хан-Шейхуне провокацией

Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
Футболист Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лигиСпорт 19 апреля, 21:28
Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 21:21
Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористовМеждународная панорама 19 апреля, 21:18
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53 впервые с 4 апреля 2017 годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 21:12
Россия 20 апреля вынесет на голосование ОЗХО предложение по ситуации в ИдлибеПолитика 19 апреля, 21:09
В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него веществоМеждународная панорама 19 апреля, 21:04
Как назначали внеочередные парламентские выборы в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 21:03
Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед ЛуческуСпорт 19 апреля, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Франции Жан-Марку Эйро, что Россия рассматривает инцидент с предполагаемым применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию с целью подрыва перемирия. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.
"В ходе обсуждения ситуации в Сирии Лавров еще раз подчеркнул, что российская сторона рассматривает инцидент 4 апреля с применением химического оружия в Хан-Шейхуне как откровенную провокацию, направленную на подрыв режима прекращения боевых действий и политического процесса в Сирии", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.
"Глубокую озабоченность вызывают и последовавшие за ним скоропалительные агрессивные действия США, нанесших ракетный удар по территории суверенного государства - члена ООН", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Также Лавров в разговоре с Эйро заявил, что Москва настаивает на подлинно независимом и объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.
"Россия всегда выступала за соблюдение международного права, включая недопустимость вмешательства в дела суверенных государств, и настаивает на подлинно независимом объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне", - отметили в МИД РФ по итогам беседы.