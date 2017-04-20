Почти 8 тонн гуманитарных грузов из РФ передано за сутки жителям Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел в течение суток семь гуманитарных акций: шесть в провинции Алеппо и одну в провинции Латакия. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,9 тонны

"В городе Алеппо в районах Аль-Инь-Зарат, Баедин, Аль- Сукари, Аль-Маади, Старый Алеппо, Хай Тешрин жителям передано 600 продуктовых наборов, 1 тыс. порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба.

"Жителям населенного пункта Тишрин провинции Латакия передано 250 продуктовых наборов", - говорится в сообщении Центра.

За сутки гуманитарную помощь получили 2323 жителя.

Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.