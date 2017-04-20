МИД РФ выразил возмущение в связи с осквернением памятника генералу Ватутину в Киеве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва возмущена действиями группы профашистского формирования украинских национал-радикалов "Национальный корпус" осквернивших памятник генералу Николаю Ватутину, установленный на его могиле в Киеве. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Вызывает особое возмущение, что подобная акция произошла в канун Дня Победы, - говорится в документе. - Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 Мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины".

"У нынешнего поколения украинских неонацистов имя генерала Ватутина, погибшего в 1944 году от рук бандеровских бандитов, вызывает глубокую ненависть и низменное стремление опорочить подвиг героя, освобождавшего народ Украины от гитлеровского порабощения", - подчеркнули дипломаты.

Российский МИД призвал украинские власти "предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы".

19 апреля украинские радикалы из организации "Национальный корпус" осквернили памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева, повесив на монумент табличку с надписью: "Палач, уничтоженный украинскими националистами". Они также потребовали снести памятник.

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт провел Киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук украинских националистов из Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.