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Матвиенко: Совфед продолжит налаживать контакты с США, несмотря на их русофобскую политику

Политика
20 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
При этом спикер Совета Федерации отметила, что пока Вашингтон продолжает такую политику, плодов эти попытки сблизиться не принесут
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации продолжит пытаться наладить взаимодействие с Конгрессом США, однако пока Вашингтон продолжает русофобскую политику, попытки сблизиться плодов не принесут. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета на тему "Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики Российского государства".

"Мы очень заинтересованы в контактах с Конгрессом США, мы очень много делали попыток разного рода и разных форматов. Сейчас Россия "токсичная", наш посол "токсичный". Его в такой вакуум погрузили, что если кто-то с ним поговорит по телефону или поздоровается, то человек попадает в черные списки. Такая сегодня атмосфера, к сожалению, наши усилия не дали результата, но мы будем продолжать (попытки)", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что пока в США не изменится отношение к России, достижение понимания между странами откладывается.

Матвиенко отметила, что посла, "который должен общаться и с оппозицией, и с партиями, и с Сенатом, и с Конгрессом", изолировали русофобской политикой, которая, надеется спикер СФ, "когда-нибудь закончится". "Если Маккейн и иже с ним, контуженые люди, будут определять внешнюю политику этой великой страны в целом и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего не будет. Надеемся, что времена изменятся", - сказала Матвиенко.

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