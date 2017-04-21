Российские военные передали за сутки 6,7 тонны гуманитарных грузов населению Сирии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели в провинции Алеппо четыре гуманитарных акции, в ходе которых жителям были переданы 6,7 тонны грузов. Об этом сообщается в бюллетене центра.

"За сутки гуманитарную помощь получили 3,7 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Алеппо в районах Аз Акрамия, Ашрафия и Аль-Джандуль было передано 3,6 тонны питьевой бутилированной воды. Жителям населенного пункта Жибрин провинции Алеппо передано 3,1 тонны гуманитарных грузов, в том числе 1,5 тыс. порций горячей пищи, 350 продуктовых наборов, хлеб, а также партия одежды и обуви.

Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.