РФ добивается расширения числа группировок, подключившихся к перемирию в Сирии

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия добивается расширения числа группировок сирийской оппозиции, присоединившихся к перемирию, однако параллельно террористы предпринимают усилия, чтобы вернуть уже примкнувших на свою сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас добиваемся того, чтобы круг участников соглашения о прекращении огня расширился за счет новых группировок вооруженной оппозиции, - сказал он. - Параллельно, конечно, процесс осложняется тем, что идет и обратное движение: те, кто поддерживает террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), пытаются вовлечь в ее ряды дополнительные вооруженные отряды и тем самым оторвать их от астанинского процесса", - сказал он.

Лавров отметил, что ситуация "на земле" в Сирии очень сложная. "Там много игроков с оружием в руках. Прежде всего это, конечно, сирийская армия и поддерживающие ее контингенты ВКС России, иранские контингенты, "Хезболлах", которые по просьбе правительства оказывают ему содействие в борьбе с терроризмом", - перечислил он.

Министр призвал сосредоточиться на борьбе с террористами и другие страны, чьи вооруженные силы также действуют в Сирии. "Есть там и спецназ некоторых западных стран, есть турецкие вооруженные силы, которые представлены на сирийской территории, есть там, безусловно, и та коалиция, которую возглавляют США, - отметил он. - Вот если бы эти силы развернуть на борьбу с терроризмом, с ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусрой"), я думаю, результат был бы достаточно быстро достигнут и был бы позитивным".

Лавров также заявил, что все участники заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили необходимость урегулирования в Сирии в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

"Все стороны подтвердили необходимость неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН 2254 об исключительно мирном урегулировании сирийского кризиса на основе диалога с участием всех без исключения сирийцев, которые сами и должны определять судьбу своей страны", - заявил глава МИД РФ.

Расследование применения химоружия

По словам Лаврова, блокирование США и их союзниками решения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о расследовании предполагаемого применения химоружия в Хан-Шейхуне направлены на смену режима в Сирии.

"Действия США и их западных союзников, которые заблокировали направление инспекторов для того, чтобы установить истину на месте инцидента с применением химических веществ, очень тревожны, потому что за ними скрывается попытка найти предлог, чтобы не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН о политическом урегулировании и для того, чтобы переключить внимание мирового сообщества на создание предлогов, предпосылок, чтобы взять курс на смену режима", - сказал он.

Идти на поводу ВКП "уже не солидно"

Как заявил Лавров, оппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам (ВКП) отказывается обсуждать конституцию, лишь свержение режима в Сирии.

"По-прежнему отказываются (ВКП - прим. ТАСС) акцептовать то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно параллельно начать работать над вопросами управления на данном этапе, вопросы разработки новой конституции, подготовке выборов и борьбы с терроризмом, - отметил Лавров. - Отказываются эти деятели от чего бы то ни было, кроме как обсуждения вопроса о свержении (президента Сирии) Башара Асада".

Он добавил, что спонсорам ВКП пора понять, что идти на поводу у них уже не солидно.

"Работа предстоит непростая, но те, кто напрямую влияют и финансируют этот Высший комитет по переговорам, конечно, должны задуматься о том, что дальше уже идти на поводу у этих оппозиционеров, занимающих деструктивную позицию, просто уже не солидно", - подчеркнул министр.