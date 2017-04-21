В Госдуме создан подкомитет по миграционному законодательству

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам национальностей принял решение о создании подкомитета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов. Новую структуру возглавил первый зампредседателя комитета по делам национальностей Михаил Старшинов ("Единая Россия").

"Есть предложение сформировать подкомитет по совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов", - сказал на заседании комитета его председатель Ильдар Гильмутдинов.

В свою очередь, Старшинов назвал тему, по которой предстоит работать, "с одной стороны, перезревшей, с другой стороны, во многих вещах девственной". "Люди боятся, никто не хочет связываться, обсуждать непопулярные вещи, принимать решения или хотя бы формировать предложения в этом направлении", - считает он.

"Когда что-нибудь произойдет, как правило, трагическое, тогда все вспоминают (о проблеме совершенствования миграционного законодательства)", - констатировал глава подкомитета. "Звучат различные мнения по поводу интеграции, насколько нам нужны или не нужны мигранты", - добавил он.

Старшинов предложил пригласить на заседание подкомитета в мае представителей профильных ведомств, отвечающих за законодательство в сфере миграции, чтобы обсудить с ними существующие проблемы.