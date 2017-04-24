Лавров и Могерини обсудят пути восстановления сотрудничества РФ и ЕС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят возможности для восстановления российско-европейского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Глава европейской дипломатии посетит российскую столицу с рабочим визитом по приглашению руководителя российского внешнеполитического ведомства. Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Могерини "рассмотрят ключевые аспекты двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

При этом в министерстве указали, что в Москве рассчитывают на предметный разговор о путях восстановления сотрудничества с ЕС. "Готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и его странами-членами на основе равноправия, уважения национальных интересов и объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью", - подчеркнули в министерстве.

Москва ждет сигнала на будущее

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью российским журналистам выразил убеждение, что визит Могерини - это шаг в направлении пересмотра политической позиции Евросоюза в отношении России. "Посмотрим, чем закончится этот визит и какой сигнал он даст на будущее", - отметил он.

По словам дипломата, "говорить о "стратегическом партнерстве" можно долго, но это, как с той самой халвой: от слов во рту слаще не станет". "Момент не только настал, но даже перезрел - необходимо посмотреть на те области и направления сотрудничества, которые отвечают насущным потребностям обеих сторон", - уверен Чижов.

Он напомнил, что в марте прошлого года Евросоюз сформулировал позицию из пяти пунктов в отношении России, в которой, в частности, говорится об "избирательном" взаимодействии. "Это хорошо при условии, что мы будем выбирать те направления и проекты, по которым будем работать, исходя из общих интересов, а не когда каждая из сторон будет в одиночку заниматься таким "избирательством", а потом отобранные вопросы и темы не состыкуются", - указал постпред РФ при ЕС.

"Да, мы говорили в последние годы, что возврат к "business as usual" - бизнесу как обычно - ни одной из сторон не нужен. Я подтверждаю эту позицию. Нам нужно, конечно, осовременить наше взаимодействие, сделать его более прагматичным и ориентированным на результат", - подчеркнул Чижов.

Темы диалога

Ожидается, что в числе международных тем переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Евросоюза будут ситуация на Украине, Западных Балканах, в Сирии, Ираке, Ливии, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и проблематика ближневосточного урегулирования.

"Украинский кризис остается в центре наших разногласий с Евросоюзом, - констатировали в МИД РФ. - Надеемся, что ЕС прекратит игнорировать упорное уклонение Киева от выполнения своей части обязательств по реализации минских соглашений, прежде всего в сфере политического урегулирования, обратит внимание на проявления агрессивного национализма, нарушения свободы слова и прав журналистов на Украине".

"Евросоюз как таковой в украинские дела вовлечен с довольно странного угла - только через санкции", - отметил по этому поводу Чижов. "А вот все, что касается урегулирования на Украине, это Евросоюз перепоручил двум своим членам, входящим в "нормандский формат", - Германии и Франции", - пояснил он. По словам дипломата, на встречах ЕС различного уровня, "как правило, заслушивают информацию этих двух стран о том, что делается в "нормандском формате". "Принимают заключения, которые до сих пор не продвигают ни наши отношения, ни дело урегулирования на Украине", - добавил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

В Москве также "озабочены нестабильной ситуацией на Западных Балканах, отсутствием прогресса в диалоге Белград - Приштина, ведущегося при посредничестве ЕС". "Считаем неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, перекраивания итогов волеизъявления их граждан", - подчеркнули в этой связи в российском дипведомстве.

В контексте сирийского урегулирования в России отмечают "потенциал ЕС как крупного гуманитарного донора, что налагает на Брюссель дополнительную моральную ответственность, которая должна исключать увязку оказания помощи с политическими требованиями и предварительными условиями".

"Сбалансированная расстановка акцентов необходима и применительно к гуманитарной ситуации в Ираке и Йемене, - говорится в комментарии. - Подчеркиваем важность придания инклюзивного характера политическому процессу в Ливии". В МИД также отметили близость подходов России и ЕС к вопросам палестино-израильского урегулирования и выразили готовность к продолжению "сверки часов" по реализации СВПД.

Инструменты для сближения позиций

"Действенным инструментом по выводу отношений России и ЕС из сегодняшнего состояния могло бы стать продвижение по пути формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана, - считают в МИД РФ. - Россия продолжает рассматривать данный проект как самый перспективный в плане обеспечения долгосрочного и устойчивого развития всего евразийского континента".

"Экономической основой такого долгосрочного проекта может стать в первую очередь развитие взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом", - подчеркнули в дипведомстве, отметив, что налаживание диалога по этой линии помогло бы в становлении широкой зоны стабильности и мира на пространстве Евразии.