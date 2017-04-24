Замглавы МИД РФ Гатилов обсудит в Женеве ситуацию в Сирии

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов в Женеве обсудит со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ситуацию в Сирии и перспективы урегулирования конфликта, продолжающегося более шести лет.

Встреча с ООН, США в уме

Первоначально ожидалось, что в Женеве консультации по Сирии пройдут в трехстороннем формате Россия - США - ООН. Об этом в начале прошлой недели сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Однако позднее Гатилов подтвердил лишь встречу с эмиссаром ООН, не исключив при этом, однако, возможность других контактов.

Встречи с участием Гатилова, де Мистуры и руководителей сирийского направления в Госдепартаменте США несколько раз проводились при администрации Барака Обамы, но возобновить их при президенте Дональде Трампе пока не удалось. В МИД РФ такое отсутствие США в этом и других форматах сирийского урегулирования связывали с продолжением формирования внешнеполитического курса командой нового президента.

Де Мистура же сообщил, что трехсторонняя встреча РФ - США - ООН не отменена, а только отложена. По его словам, у США "ясно имеется намерение сохранить и возобновить эту трехстороннюю встречу", однако в этот раз обстоятельства не благоприятствовали ее проведению.

От Астаны до Женевы

Основной темой встречи Гатилова и де Мистуры будут, по словам эмиссара ООН, "дальнейшие варианты относительно Астаны, также и женевских переговоров".

Очередная встреча в рамках "астанинского процесса" по Сирии намечена на 3-4 мая. После нее должен состояться новый раунд женевских переговоров, однако точной даты у него нет. Ситуация же "на земле" остается сложной, особенно после предполагаемого применения химоружия в Хан-Шейхуне, провала в Организации по запрещению химоружия российской инициативы по расследованию этих событий и американского ракетного удара по аэродрому Шайрат.

Боевые действия в Сирии также продолжаются, в том числе в провинциях Хама, Хомс и Идлиб и в окрестностях Дамаска. В районе Ракки "Демократические силы Сирии", состоящие преимущественно из курдов и получающие поддержку США, продолжают операцию по блокированию "столицы" "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС). И правительство Сирии, и крупнейшие вооруженные группировки оппозиции относятся к успехам курдов настороженно, утверждая, что лишь они сами могут считаться настоящими борцами с терроризмом.

Сложная ситуация "на земле" в середине марта уже была использована вооруженной оппозицией как предлог для бойкотирования переговоров в Астане. В результате развернувшиеся под Дамаском и Хаме бои негативно сказались на женевском раунде. Способы избежать повторения этой ситуации в мае, как ожидается, займут центральное место на встрече Гатилова с де Мистурой.

Впрочем, российская сторона в контактах со спецпосланником традиционно поднимает целый ряд вопросов, касающихся женевских переговоров по Сирии: это, прежде всего, переход к прямым контактам между правительством и оппозицией, для чего необходимо создание единой делегации противников властей, и обеспечение максимально широкого представительства оппозиционных сил, в том числе курдов.

Не только Сирия

Работа Гатилова в Женеве продолжится 25 апреля на донорской конференции высокого уровня по преодолению гуманитарного кризиса в Йемене. Организаторами этого мероприятия выступают ООН, Швейцария и Швеция.

В результате продолжающегося два с половиной года конфликта между правительственными силами и шиитскими мятежниками гуманитарная ситуация в Йемене резко ухудшилась. По оценкам ООН, в помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, из них 7 млн угрожает голод.