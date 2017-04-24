Российские военные за сутки передали жителям Сирии 3,6 тонны гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 апреля. /ТАСС/. Население сирийских провинций Алеппо, Латакия и Дамаск за последние сутки получило 3,6 тонны гуманитарных грузов, сообщили в российским Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Латакия (одна) и Дамаск (одна)... Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,6 тонны", - говорится в сообщении.

Так, в городе Алеппо российские военные выдали жителям районов Аль-Хамадания, Аль-Мясар, Альшаба, Баядин, Балат и Карм аль-Додо 2,5 тыс. порций горячей еды, 1 тонну хлеба и 150 продуктовых наборов. В населенных пунктах Бамбра провинции Латакия и Катана провинции Дамаск жителям переданы 350 продуктовых наборов и медикаменты.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3 тыс. человек, уточнили в Центре по примирению.

ООН и партнеры в течение суток также продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.