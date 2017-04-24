Мельников: говорить о фаворитах на выборах президента Франции можно лишь формально

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Говорить о фаворитах и победителях на президентских выборах во Франции после первого тура голосования можно лишь формально, французское общество проголосовало очень пестро, в нем активно бурлят самые разные настроения. Об этом сказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Согласно данным МВД Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента республики, набрав 23,86% голосов. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,43% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,94% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,62% избирателей.

Говорить о победителях можно лишь формально

По мнению Мельникова, предварительные итоги первого тура президентских выборов во Франции "очень интересные: результаты не двух, не трех, а целых четырех кандидатов находятся в очень узком диапазоне". "Лидер имеет отрыв от четвертого места в пределах 5%, все очень плотно, и говорить здесь о каких-то фаворитах и победителях можно лишь формально", - отметил политик.

"Качественный итог: французское общество проголосовало очень пестро, в нем активно бурлят самые разные настроения", - подчеркнул парламентарий.

При этом, на его взгляд, несмотря на то, что в первом туре больше всего набрал Макрон, можно зафиксировать, что сумма трех других кандидатов, это около 60% голосов, является очевидным большинством по отношению к его результату. "А это те кандидаты, которые заявляли и заявляют курс на взаимодействие, взаимпонимание и сотрудничество с Россией на мировой арене", - обратил внимание депутат.

Он считает, что Макрон "уже сегодня должен с этим считаться". "Как и с тем, какую неприлично низкую оценку получил курс нынешнего президента (Франсуа) Олланда в лице представителя его партии: их аморфность и послушная ориентация на Брюссель и Вашингтон привела к ужасным последствиям для безопасности французов, развития их экономики, сохранения политического влияния Франции в Европе", - добавил первый вице-спикер.

Не спешить с прогнозами

Мельников особо отметил "мощный прорыв в самом сердце Западной Европы, который совершил Люк Меланшон". "Для меня это главное открытие этой кампании. Он шел по существу с красным знаменем, делал это очень современно, разбудил сердца многих молодых людей", - заявил коммунист.

"Это любопытный всплеск для постсоветского периода развития Западной Европы, который может превратиться в новую тенденцию", - считает он.

Мельников отказался от поспешных прогнозов победителя предстоящего 7 мая второго тура выборов во Франции. "Что же касается второго тура, то еще год назад мы сразу просчитали бы победу Макрона, но не надо спешить: после победы Трампа в США мы знаем, что возможно все. Очень и очень многое сейчас в руках Марин Ле Пен", - заключил политик.