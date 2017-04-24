Иванов: против стран, использующих экологический терроризм, в будущем возможны санкции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении стран, которые используют в своей внешней политике экологический терроризм, возможны в будущем. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу RT.

"Я прогнозирую, что уже в этом столетии возможна ситуация, когда одна страна, руководствуясь политическими или экономическими причинами, перестанет выполнять возложенные на нее обязательства по сохранению экологии, и тогда в отношении нее могут быть применены санкции", - сказал он.

По мнению Иванова, поджег нефтяных скважин в Кувейте войсками Ирака во время войны войны в Персидском заливе, а также деятельность "радикальных экологических организаций наподобие "Гринпис", являются примерами экологического терроризма.

"Экологический терроризм уже существует. Какой-нибудь сумасшедший диктатор может использовать экологическую катастрофу как последнюю возможность преодолеть внешнее влияние. К сожалению, это возможно (в будущем - прим. ТАСС)", - заключил он.