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Иванов: против стран, использующих экологический терроризм, в будущем возможны санкции

Политика
24 апреля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности в качестве примера экологического терроризма привел поджег нефтяных скважин в Кувейте войсками Ирака
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении стран, которые используют в своей внешней политике экологический терроризм, возможны в будущем. Такое мнение  высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу RT.

"Я прогнозирую, что уже в этом столетии возможна ситуация, когда одна страна, руководствуясь политическими или экономическими причинами, перестанет выполнять возложенные на нее обязательства по сохранению экологии, и тогда в отношении нее могут быть применены санкции", - сказал он.

По мнению Иванова, поджег нефтяных скважин в Кувейте войсками Ирака во время войны войны в Персидском заливе, а также деятельность "радикальных экологических организаций наподобие "Гринпис", являются примерами экологического терроризма.

"Экологический терроризм уже существует. Какой-нибудь сумасшедший диктатор может использовать экологическую катастрофу как последнюю возможность преодолеть внешнее влияние. К сожалению, это возможно (в будущем - прим. ТАСС)", - заключил он.

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