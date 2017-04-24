Иванов: против стран, использующих экологический терроризм, в будущем возможны санкции

В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении стран, которые используют в своей внешней политике экологический терроризм, возможны в будущем. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу RT.
"Я прогнозирую, что уже в этом столетии возможна ситуация, когда одна страна, руководствуясь политическими или экономическими причинами, перестанет выполнять возложенные на нее обязательства по сохранению экологии, и тогда в отношении нее могут быть применены санкции", - сказал он.
По мнению Иванова, поджег нефтяных скважин в Кувейте войсками Ирака во время войны войны в Персидском заливе, а также деятельность "радикальных экологических организаций наподобие "Гринпис", являются примерами экологического терроризма.
"Экологический терроризм уже существует. Какой-нибудь сумасшедший диктатор может использовать экологическую катастрофу как последнюю возможность преодолеть внешнее влияние. К сожалению, это возможно (в будущем - прим. ТАСС)", - заключил он.