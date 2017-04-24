Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ обстоятельства гибели сотрудника СММ на территории ЛНР

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ Ламберто Занньером обстоятельства гибели сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Обстоятельства произошедшего требуют осмысления и изучения. Завтра в Москве будет находиться генеральный секретарь ОБСЕ, с которым, я уверен, разговор на эту тему будет", - сказал он.

Кроме того, как указал дипломат, в России "оперативно отреагировали на просьбу американской стороны о передаче тела (сотрудника СММ ОБСЕ)". "Хотя этот вопрос решался соответствующими структурами в Луганске, мы дали им соответствующие рекомендации. Но это их решение, которое мы приветствуем", - отметил Рябков.

Он также отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров направил соболезнования госсекретарю США.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон шокирован и глубоко опечален гибелью на востоке Украины соотечественника, работавшего фельдшером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и призывают Россию "использовать свое влияние" на ополчение с тем, чтобы ОБСЕ смогло провести полноценное и своевременное расследование взрыва автомобиля патруля СММ на территории ЛНР.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.