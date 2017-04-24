Медведев вручил госнаграды работникам Минэкономразвития

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил высокий профессионализм работников Минэкономразвития и вручил им государственные награды. Награждение прошло в понедельник в ходе расширенной коллегии министерства экономического развития РФ.

"В министерстве действительно работают профессионалы, люди увлеченные, которые помогают государству в самых сложных ситуациях решать государственные задачи, помогают бизнесу, помогают нашим людям развиваться, помогают приспосабливаться к реалиям экономической жизни современного периода", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, именно поэтому он решил вручить государственные награды ряду сотрудников министерства. В частности, Медведев вручил медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени замминистра экономического развития, руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктории Абрамченко, директору Высших курсов иностранных языков при Минэкономразвития Майе Добкиной и торговому представителю в Испании Галине Курочкиной.

Глава кабмина также вручил свидетельство о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист РФ" вице-президенту Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Вадиму Чубарову, а также благодарности правительства РФ заместителю главы Роскартографии Константину Колтонюк и начальнику отдела департамента социального развития Министерства экономического развития Малике Такаевой.