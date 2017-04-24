МИД РФ: под Дамаском могут быть устроены провокации с применением химоружия

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва не исключает новых провокаций с использованием химоружия в Сирии, которые могут быть организованы боевиками под Дамаском в ближайшее время.
Об этом заявил на пресс-конференции директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Главная опасность состоит в том, что боевики в Сирии убедились, что могут применять химоружие, и стрелки будут сразу переведены нашими западными партнерами на Дамаск, - отметил он. - Без всякого расследования Дамаск будет обвинен в применении химоружия против собственного населения. Будут новые инсценировки такого рода. Вполне вероятно, что они произойдут в пригородах Дамаска в ближайшие дни".
По словам дипломата, в любом случае та "линия, которую проводят западные страны, чревата происшествиями такого рода, вслед за которыми могут последовать новые бомбардировки и применение силы".