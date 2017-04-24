МИД РФ: под Дамаском могут быть устроены провокации с применением химоружия

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва не исключает новых провокаций с использованием химоружия в Сирии, которые могут быть организованы боевиками под Дамаском в ближайшее время.

Об этом заявил на пресс-конференции директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Главная опасность состоит в том, что боевики в Сирии убедились, что могут применять химоружие, и стрелки будут сразу переведены нашими западными партнерами на Дамаск, - отметил он. - Без всякого расследования Дамаск будет обвинен в применении химоружия против собственного населения. Будут новые инсценировки такого рода. Вполне вероятно, что они произойдут в пригородах Дамаска в ближайшие дни".

По словам дипломата, в любом случае та "линия, которую проводят западные страны, чревата происшествиями такого рода, вслед за которыми могут последовать новые бомбардировки и применение силы".