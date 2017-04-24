Сирийские войска готовы прекратить бои для доступа экспертов в Хан-Шейхун

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сирийская армия готова ввести мораторий на действия своих войск и авиации в Хан-Шейхуне для обеспечения доступа к нему экспертов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"По обращению Минобороны России командование сирийских вооруженных сил выразило готовность в случае направления специальной миссии экспертов по расследованию событий 4 апреля в Хан-Шейхуне прекратить там боевые действия. Для обеспечения безопасной работы миссии экспертов в районе Хан-Шейхуна сирийская сторона готова объявить полный мораторий на действия своих войск, авиации и артиллерии в данном районе", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Также по просьбе Минобороны России сирийскими коллегами подтверждена готовность обеспечить необходимые условия безопасности для работы специальной миссии экспертов на аэродроме Шайрат", - добавили в Минобороны.
Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.