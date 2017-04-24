Володин считает важным систематизировать практику внесения изменений в кодексы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным систематизировать практику внесения изменений в действующие кодексы.

"Ключевой задачей является систематизация практики внесения изменений в действующие кодексы", - заявил он на встрече Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим, напомнил Володин, "Госдумой в конце прошлого года было одобрено положение, согласно которому любые поправки в Гражданский кодекс могут приниматься только в виде отдельных законов, а не поправками ко второму чтению в другие, подчас не связанные законопроекты".

"Аналогичные нормы уже действуют в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, а также заработают в ближайшее время и в отношении Кодекса об административных правонарушениях", - подчеркнул спикер.

Володин добавил, что одним из приоритетов работы Совета законодателей является придание законодательной базе большей стабильности и системности, повышение качества законотворчества и эффективности правоприменения.

"Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального Собрания с законодательными собраниями регионов и с правительством Российской Федерации, диалог и координация", - считает спикер нижней палаты.