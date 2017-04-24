Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновников

Политика
24 апреля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Инициативой также оговаривается введение обязанности для чиновников отчитываться о доходах и расходах не только своих собственных и супругов, но и совершеннолетних детей
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Миронов

Сергей Миронов

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников вплоть до семи лет лишения свободы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Незаконное обогащение

Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ в целях ужесточения противодействия коррупции. В частности, в УК РФ вводится статья 290.1 "Незаконное обогащение", которое определяется как "значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов".

"Вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и от объема незаконного обогащения", - говорится в сопроводительных материалах.

"Общая часть преступления карается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, - штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третьих суммы незаконного обогащения", - поясняют авторы.

За незаконное обогащение в крупном размере предусматриваются повышенные тюремные сроки: от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

"Совершенные же (деяния) в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения", - говорится в тексте инициативы.

При этом под значительным размером признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов на сумму более 5 млн рублей, под крупным - более 10 млн рублей, а под особо крупным - более 20 млн рублей.

В примечании к статье предлагается определить, что "под активами понимаются объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу", а под "законными доходами" - задекларированные финансовые средства и имущество.

Декларировать доходы взрослых детей

Кроме того, инициативой оговаривается введение обязанности для чиновников отчитываться о доходах и расходах не только своих собственных и супругов, но и совершеннолетних детей, а также подавать декларации в течение последующих трех лет после увольнения с должности.

Одновременно прописывается запрет "на осуществление на постоянной и безвозмездной основе фактического пользования (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным имуществом, стоимость которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда, принадлежащим другим физическим или юридическим лицам".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Справедливая Россия"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама