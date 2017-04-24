"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновников

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников вплоть до семи лет лишения свободы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Незаконное обогащение

Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ в целях ужесточения противодействия коррупции. В частности, в УК РФ вводится статья 290.1 "Незаконное обогащение", которое определяется как "значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов".

"Вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и от объема незаконного обогащения", - говорится в сопроводительных материалах.

"Общая часть преступления карается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, - штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третьих суммы незаконного обогащения", - поясняют авторы.

За незаконное обогащение в крупном размере предусматриваются повышенные тюремные сроки: от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

"Совершенные же (деяния) в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения", - говорится в тексте инициативы.

При этом под значительным размером признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов на сумму более 5 млн рублей, под крупным - более 10 млн рублей, а под особо крупным - более 20 млн рублей.

В примечании к статье предлагается определить, что "под активами понимаются объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу", а под "законными доходами" - задекларированные финансовые средства и имущество.

Декларировать доходы взрослых детей

Кроме того, инициативой оговаривается введение обязанности для чиновников отчитываться о доходах и расходах не только своих собственных и супругов, но и совершеннолетних детей, а также подавать декларации в течение последующих трех лет после увольнения с должности.

Одновременно прописывается запрет "на осуществление на постоянной и безвозмездной основе фактического пользования (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным имуществом, стоимость которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда, принадлежащим другим физическим или юридическим лицам".