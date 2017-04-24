Замглавы МИД РФ Гатилов обсудил с де Мистурой политическое урегулирование в Сирии

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель иностранных дел РФ Геннадий Гатилов обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой политическое урегулирование в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Гатилов на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой обсудил ход и перспективы политического процесса в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в пресс-службе.

Важными событиями в процессе урегулирования в Сирии должны стать встреча в рамках процесса Астаны 3-4 мая, а после нее - новый раунд межсирийских переговоров в Женеве.

Между тем инцидент с предполагаемым применением химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля и ракетный удар США по аэродрому Шайрат 7 апреля привел к обострению обстановки "на земле", которая уже не раз оказывала влияние на ход политического урегулирования.