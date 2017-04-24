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Матвиенко: отчет об основных направлениях региональной политики представят до конца мая

Политика
24 апреля, 16:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Документ состоит из четырех разделов, отражающих ключевые направления совершенствования законодательства в региональной сфере
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Отчет о состоянии и основных направлениях государственной региональной политики, подготовленный Федеральным собранием РФ, будет представлен до конца мая. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с членами Совета законодателей РФ.

"Нам кажется, что этот документ добротный, но после обсуждения сегодня на Совете законодателей мы его еще доработаем и до 30 мая представим", - сказала сенатор.

Она также напомнила, что отчет был подготовлен по поручению Совбеза РФ. "Документ был подготовлен обеими палатами совместно. Участие в нем также приняли руководители всех региональных парламентов", - добавила спикер.

Как ранее сообщил журналистам первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров, отчет состоит из четырех разделов, отражающих ключевые направления совершенствования законодательства в региональной сфере. В частности, первый раздел документа посвящен решению социальных проблем в регионах. В нем речь идет о мерах по сокращению уровней дифференциации в социально-экономическом развитии регионов и о введении стандарта благополучия, обеспечивающего гарантированный неснижаемый уровень качества жизни россиян.

Кроме того, в документе содержатся предложения по оптимизации системы разграничения полномочий между уровнями власти и по улучшению ее эффективности, а также предложения по повышению финансовой устойчивости бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований и по ускоренному и сбалансированному социально-экономическому развитию регионов.

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