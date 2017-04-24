МИД РФ: зарин мог попасть террористам в Сирии из Ливии и Ирака

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Террористы в Сирии вполне в состоянии производить зарин. Отравляющее вещество могло попасть к боевикам также из Ливии и Ирака. Об этом заявил на пресс-конференции директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.

"У террористов в Сирии есть химическое оружие, и наши западные партнеры отлично об этом осведомлены, - отметил он. - В частности, у террористов есть иприт. Правда, при этом говорят, что зарина у них нет и быть не может, но от столь самоуверенных заявлений лучше воздержаться. На самом деле ситуация выглядит иначе".

Террористы могут производить зарин

Глава ДНКВ высказал ряд предположений, откуда у террористов в Сирии может взяться зарин. Во-первых, по его словам, они могут производить его сами. "Известно, что они приобрели необходимые для этого производственные мощности и экспертизу, - продолжил дипломат. - У них работают химики, получившие образование в западных университетах, и это неплохие химики".

Химоружие из Ливии

"Но есть еще две версии, на которые можно сослаться и которые следует принимать во внимание, - продолжил Ульянов. - Пару лет назад родной брат Муаммара Каддафи в одном из интервью сказал, что после смерти лидера бывшей джамахирии "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другие террористические группировки получили доступ к подземным хранилищам химического оружия, где хранился зарин. Этого зарина было похищено по разным данным пять или семь бочек. Так или иначе, но химические вещества начали поступать на черный рынок, и не исключено, что достигли Сирии".

По его словам, в пользу того, чтобы не исключать эту версию, говорит "ситуация с известными запасами химоружия, принадлежавшего Ливии". "Объект, где хранилось 720 тонн отравляющих веществ, долгое время находился вне контроля Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), - пояснил он. - И когда, наконец, представители этой организации посетили этот склад, то обнаружили, что вместо 720 тонн осталось только 500. 220 тонн куда-то улетучились - то ли в самом деле испарились, то ли могли попасть и в руки террористов, а оттуда в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Сирию".

Иракское химоружие

"Есть еще одна версия, которая вполне уместна в данном контексте, - считает Ульянов. - Дело в том, что после интервенции в Ирак американцы и англичане взяли под контроль склад устаревшего химоружия, принадлежавшего режиму Саддама Хусейна и, согласно собственным сообщениям, уничтожили часть непосредственно на территории Ирака, а часть вывезли за рубеж. Причем сделали это с грубыми нарушениями положений Конвенции о запрещении химического оружия. Уничтожать химоружие они могли только в присутствии представителей ОЗХО".

"Видимо, эти страны не очень доверяют ОЗХО и предпочли уничтожить все под своим контролем, но теперь никто не может поручиться, что они уничтожили оружие в полном объеме, - подчеркнул глава ДНКВ. - Эти версии нужно расследовать, но как раз в проведении такого расследования западные партнеры пока пытаются помешать".