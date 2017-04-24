Экс-глава ФСБ Ковалев предложил ПА ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс

КОПЕНГАГЕН, 24 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев предложил Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс. С такой инициативой он выступил на заседании Бюро ПА ОБСЕ в Копенгагене.

"На основе антитеррористических конвенций ООН, Совета Европы и схожих документов других входящих в географическое пространство ассамблеи субрегиональных союзов (необходимо - прим. ТАСС) разработать, согласовать и ратифицировать международный свод законов ПА ОБСЕ - Антитеррористический кодекс ассамблеи - о преступлениях, связанных с террористической деятельностью", - изложил суть своего предложения Ковалев, который является спецпредставителем ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

Помимо этого потребуется "создать секцию Международного суда государств - членов ассамблеи для судебного разбирательства и осуждения лиц, занимающихся террористической деятельностью трансгранично", отметил он. "Затем логично будет организовать международную пенитенциарную систему государств - членов ассамблеи для содержания в ней лиц, осужденных указанным Международным судом", - считает политик.

В этом контексте Ковалев вновь указал на актуальность ранее сформулированной им идеи о создании специального комитета по противодействию терроризму. В рамках данной структуры он предложил "использовать созданный в этих целях Центр космического мониторинга по контролю над трансграничными передвижениями международных террористических группировок как внутри, так и за пределами ПА ОБСЕ".

На базе антитеррористического комитета ассамблеи следует "сформировать Международные силы быстрого развертывания для их оперативного применения в тех регионах, откуда исходит угроза безопасности государствам - членам ассамблеи", сообщил депутат.