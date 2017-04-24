Буксман: по требованию ГРЕКО срок давности для привлечения взяткодателей нужно увеличить

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Срок давности привлечения к ответственности за дачу взяток предлагается увеличить минимум до шести лет. Как сообщил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, это предполагают рекомендации группы ГРЕКО (Группа государств против коррупции).

"Согласно рекомендациям группы ГРЕКО, необходимо увеличить минимальный 2-летний срок давности (привлечения к уголовной ответственности) за совершение подкупа (ст. 291 УК РФ "Дача взятки")", - напомнил Буксман.

В настоящее время за дачу взятки в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей (ч. 1 ст. 291 УК РФ) можно привлечь к ответственности лишь в течение 2 лет с момента преступления, поскольку статья предусматривает до 2 лет лишения свободы и относится к категории преступлений небольшой тяжести.

По словам Буксмана, предлагается перевести этот состав в категорию преступлений средней тяжести (там, где срок наказания составляет от 3 до 5 лет, а срок давности - до 6 лет - прим. ТАСС).

Вместе с тем, отметил первый замгенпрокурора, согласно принципу справедливости, в категорию средней тяжести предлагается перевести и ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Дача взятки в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей"). В настоящее время она предусматривает до 3 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к ответственности составляет 2 года.