Замглавы МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили проблему разминирования в Сирии

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Необходимость укрепления режима прекращения огня и привлечения к процессу разминирования соответствующих организаций системы ООН обсудили в Женеве заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах политического урегулирования в Сирии с учетом состоявшихся в последнее время политических контактов в различных форматах, - отметили в дипведомстве. - Была подчеркнута необходимость дальнейших усилий со стороны всех ключевых игроков в целях укрепления режима прекращения боевых действий, решения гуманитарных проблем сирийского населения, а также привлечения к процессу разминирования соответствующих организаций системы ООН".
Важными событиями в процессе урегулирования в Сирии должны стать встреча в рамках процесса Астаны 3-4 мая, а после нее - новый раунд межсирийских переговоров в Женеве. Между тем инцидент с предполагаемым применением химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля и ракетный удар США по аэродрому Шайрат 7 апреля привел к обострению обстановки "на земле", которая уже не раз оказывала влияние на ход политического урегулирования.