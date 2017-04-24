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Путин и Атамбаев обсудили по телефону актуальные вопросы российско-киргизских отношений

Политика
24 апреля, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
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