Путин и Атамбаев обсудили по телефону актуальные вопросы российско-киргизских отношений

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.