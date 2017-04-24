Путин и Атамбаев обсудили по телефону актуальные вопросы российско-киргизских отношений

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.