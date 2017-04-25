Более 3,7 тыс. жителей Сирии за сутки получили российскую помощь

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций, помощь получили более 3,7 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"В городе Алеппо в районах Новое Алеппо, Центральный, Сад Альлоз, Кавкаби, Шейх Фарес, Эль-Захабия и Ансар жителям передано 7,2 тонны питьевой бутилированной воды и 200 продуктовых наборов. В лагерь беженцев в городе Латакия доставлено 3,5 тонны продуктов питания", - говорится в сообщении.
Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 11,8 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 3725 человек.
Также отмечается, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.