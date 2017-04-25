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Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащих

Политика
25 апреля, 14:07 UTC+3
Так глава МИД РФ прокомментировал информацию о том, что Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии
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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВКС России предпринимают все меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.

Глава МИД РФ адресовал этот вопрос Минобороны, так как меморандум был заключен по линии военных. "Заверяю вас, что с нашей стороны все необходимые меры для того, чтобы обезопасить наших военнослужащих, принимаются", - подчеркнул он.

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