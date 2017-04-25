Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащих

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВКС России предпринимают все меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.
Глава МИД РФ адресовал этот вопрос Минобороны, так как меморандум был заключен по линии военных. "Заверяю вас, что с нашей стороны все необходимые меры для того, чтобы обезопасить наших военнослужащих, принимаются", - подчеркнул он.