Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащих

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВКС России предпринимают все меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.

Глава МИД РФ адресовал этот вопрос Минобороны, так как меморандум был заключен по линии военных. "Заверяю вас, что с нашей стороны все необходимые меры для того, чтобы обезопасить наших военнослужащих, принимаются", - подчеркнул он.