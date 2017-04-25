Минобороны: сотрудничество с Египтом направлено на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Египта направлено на борьбу с международным терроризмом в регионах Ближнего Востока. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем министра обороны Египта генерал-майором Мохамедом Эль-Кешки в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности.
"Благодарны вам за то, что мы вместе с вами едины по многим вопросам безопасности и проблематике Ближнего Востока", - сказал Фомин, отметив, что это касается и того, что происходит в Сирии, Ираке и Ливии.
"Мы с вами ведем активную работу, которая направлена действительно на ликвидацию терроризма в регионе и во всем мире, и укрепляем наше сотрудничество, и это не пустые слова, на благо мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул замминистра.
Он отметил, что Московская конференция по международной безопасности стала признанной площадкой для обмена мнений по вопросам глобальной и региональной безопасности, и на протяжении двух дней у военных делегаций 78 государств будет возможность обсудить вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в других регионах.
Ожидается, что на конференцию прибудут более 700 гостей, в том числе около 500 из зарубежных государств. Более 20 делегаций возглавят министры обороны.