Министры обороны из более чем 20-стран обсудят борьбу с терроризмом в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ открывает в российской столице шестую международную конференцию по безопасности (MCIS-2017). В форуме примут участие 85 государств, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из основных тем MCIS, как и в прошлом году, останется борьба с международным терроризмом, говорится в обращении министра обороны РФ Сергея Шойгу к участникам конференции.

"Сегодня террористическая агрессия по-прежнему остается одной из основных угроз международной безопасности, для противодействия которой необходим всеобъемлющий комплексный подход. Считаем важным продолжить начатые дискуссии и в ходе предстоящей конференции поделиться оценками и полученным опытом", - отмечает глава военного ведомства.

Начиная с весны 2015 года, российские Воздушно-космические силы оказывают поддержку правительственным войскам Сирии в борьбе с боевиками террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В результате от террористов были освобождены такие крупные города как Алеппо и Пальмира. На авиабазе Хмеймим в Сирии действует российский Центр примирения враждующих сторон, итог его работы до настоящего момента - более 1400 присоединившихся к режиму прекращения огня населенных пунктов.

О чем заявят российские чиновники

На открытии конференции выступят глава военного ведомства Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Совета Безопасности Николай Патрушев. Как отметили в Минобороны, они представят "наше видение положения дел в мире, причин, по которым международная обстановка стала менее стабильной, а безопасность многих государств уязвимой".

В частности, Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, "затронет в своем выступлении широкий спектр актуальных проблем, связанных с противодействием международному терроризму, вопросами глобальной и региональной безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке, Европейском континенте, в Центральной Азии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

На пленарных заседаниях, рассчитывают в Минобороны РФ, зарубежные гости, в первую очередь министры обороны и руководители международных структур, озвучат свои предложения по укреплению международной и региональной безопасности. Представители военного ведомства России представят свой взгляд на роль вооруженных сил в международной борьбе с терроризмом.

Как подчеркнул ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин, цель конференции - "не пикировка взаимными обвинениями, а попытка вместе нащупать пути выхода из создавшейся кризисной обстановки в сфере международной безопасности".

Состав участников

По данным Минобороны, участие в конференции подтвердили более 20 глав оборонных ведомств. На форуме будет свыше 700 гостей, включая около 500 зарубежных представителей. Всего, сообщили в МИД России, в MCIS примут участие представители государственных структур, международных и неправительственных организаций из 85 стран.

Так, запланированы выступления генсеков ОБСЕ и ШОС, исполнительного секретаря СНГ, заместителей глав ООН и Лиги арабских государств, вице-президента Международного комитета Красного Креста.

Приглашения к участию в конференции были направлены во все страны НАТО и Европейского Союза. В частности, США были приглашены на конференцию на высоком уровне, однако традиционно воздержались от посещения форума. В итоге от Североатлантического блока на форуме будет присутствовать только представитель миссии связи НАТО в Москве полковник Антонио Сандри. Также отказался от участие в MCIS гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю.

Был приглашен министр обороны Сирии Фахед Джасем аль-Фредж, но его участие не подтверждено. Как сообщил ранее источник в посольстве Ирана в Москве, будет участвовать министр обороны Ирана Хосейн Дехган. Посол Палестины в РФ подтвердил, что на конференцию прибудет глава вооруженных сил Палестины генерал Нидаль Абу Духан. Также примет участие министр обороны Индии, сообщала газета Times of India. Планировал побывать на форуме глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман, о чем сообщали в его пресс-службе.

Уже в третий раз Минобороны не пригласило на конференцию представителей Украины. "Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли", - сказал в начале апреля журналистам Фомин, добавив, что весь комплекс сложных вопросов, связанных с Украиной, ведомство обсуждает в рамках Минской площадки, в ОБСЕ и в ООН.

Тематические блоки

Первое заседание основного дня MCIS будет посвящено современным вызовам глобальной безопасности, прежде всего международному терроризму. Участники обсудят такие ключевые для борьбы с терроризмом регионы, как Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан. На "пленарке" будет поднята тема военной силы в международных отношениях.

На втором заседании - "Европейская безопасность: перспективы и тенденции" - будет сделан акцент на трансформации институтов евроатлантической безопасности, взаимодействия России и НАТО. На третьем заседание - "Азиатско-Тихоокеанский регион: баланс интересов или силовое противостояние?" - обсудят безопасность на море и диалог между военными. На четвертом - региональную безопасность и сотрудничеству военных для предотвращения опасных инцидентов. Также участники MCIS поднимут вопросы безопасности информационного пространства, проблематику ПРО, безопасность в Центральной Азии.

Глобальной системе ПРО, которую развивает США в различных регионах мира, в частности, в Европе и Азии, российская сторона всегда уделяет особое внимание. Минобороны неоднократно призывала коллег из Пентагона к открытому диалогу по ПРО, однако американская сторона от обсуждения уклоняется. Теме ПРО Соединенных Штатов была посвящена первая Московская международная конференция по безопасности, состоявшейся в мае 2012 года. Она так и называлась - "Конференция по ПРО". Один из основных докладов был представлен тогда заместителем начальника, сейчас начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. С тех пор тема противоракетной обороны США традиционно поднимается на московской конференции Минобороны.

В конце марта в Женеве на совместном российско-китайском брифинге по ПРО США замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, в частности, что "развертывание системы ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности". США стремятся получить стратегическое преимущество за счет девальвации потенциала сдерживания России и Китая, подчеркнул генерал.

Познихир представил целый ряд тезисов: наличие средств ПРО снижает порог применения ядерного оружия; система ПРО нарушает баланс сил сдерживания; система представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности; ПРО провоцирует новую "гонку вооружений".

Еще одна ключевая тема, неоднократно поднимавшаяся российскими представителями, в том числе на самом высшем уровне - отсутствие взаимодействия по военной линии с НАТО, а также приближение сил Североатлантического альянса к границам России. В настоящее время Минобороны РФ и Генштаб ВС РФ не имеют контактов с западными коллегами, в частности, из США. А после удара американских эсминцев 7 апреля крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат был приостановлен и оперативный канал взаимодействия с международной коалицией по борьбе с терроризмом во главе с Соединенными Штатами.