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Более 1,8 тыс. жителей Сирии за сутки получили российскую помощь

Политика
26 апреля, 5:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Проведено пять гуманитарных акций
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели пять гуманитарных акций, помощь получили более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене Центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в провинции Алеппо. За сутки гуманитарную помощь получили 1883 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Алеппо в районах Сад Альлоз, Халидия, Мухайм-Найраб и Шейх-Максуд, а также в округе Ханану специалисты центра передали жителям шесть тонн питьевой бутилированной воды.

Центр по примирению отмечает, что российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в город Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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