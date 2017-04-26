Постпред РФ: Россия и Луганск должны участвовать в расследовании инцидента с машиной ОБСЕ

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Представители РФ и Луганска должны участвовать в расследовании подрыва машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории провозглашенной Луганской народной республики 23 апреля. Об этом заявил в среду ТАСС постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Учитывая, что наш монитор был в одной из машин, которая к счастью, не пострадала, российская экспертиза должна быть востребована, - подчеркнул он. - Самое главное, конечно, должно быть подключение к этому расследованию луганских коллег. Чтобы не было, что это совместная миссия с участием украинцев, но без Луганска".
"Это произошло на их территории, они заинтересованы и готовы к сотрудничеству, - добавил Лукашевич. - Их участие просто обязательно".
По словам дипломата, ОБСЕ на данный момент рассматривает несколько опций расследования произошедшего, из которых будет выбираться оптимальная. "Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера (на встрече с генсеком ОБСЕ Ламберта Занньером - прим. ТАСС) четко сказал, что (в группу по расследованию должны войти - прим. ТАСС) не только СMM, также представители Контактной группы, Совместного центра координации и контроля и эксперты заинтересованных государств-участников", - указал Лукашевич.
Он подтвердил, что представители ОБСЕ согласны с такой позицией и готовы к сотрудничеству с России в расследовании произошедшего.
Ранее, 23 апреля, в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР у села Пришиб Славяносербского района на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения. В народной милиции ЛНР и Министерстве госбезопасности республики заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. В Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что в подрыве автомобиля СММ подозревают военнослужащих восьмого полка спецназа из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.