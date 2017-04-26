Патрушев: Россия в отличие от НАТО стремится к равной кибербезопасности всех стран

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО стремится к кибербезопасности только стран альянса, а Россия - к равной безопасности всех государств мира.

"НАТО стремится к обеспечению кибербезопасности только для узкого круга стран-участниц альянса, - отметил он, выступая на Московской конференции по международной безопасности. - А Россия выступает за равную безопасность для всех государств".

Патрушев также отметил, что фальсификация данных о хакерских атаках стала визитной карточкой тех, кто на основе такой подтасовки посягает на суверенитет других государств.

"Подтасовка фактов и фальсификация данных (о хакерских атаках) стали визитной карточкой тех, кто на основе сфабрикованной информации позволяет себе посягать на суверенитет и территориальную целостность независимых государств, - отметил он. - Эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН, в рамках которой были бы учтены национальные интересы всех стран".

Акты информационной агрессии со стороны отдельных стран представляют особую угрозу международной безопасности, считает секретарь СБ РФ. По его словам, потребность в обеспечении равных прав стран в сфере кибербезопасности возрастает, равно как и необходимость создания международно-правового режима предотвращения конфликтов в информационном пространстве, а также выработки универсальных правил ответственного поведения государств в этой сфере под эгидой ООН.

Терроризм требует коллективного ответа

Патрушев считает недопустимым военное вмешательство в дела стран, которые активно сопротивляются терроризму.

"Важно, чтобы борьба с этой угрозой (терроризмом) не превращалась в предлог для давления на суверенные государства, как это имеет место в отдельных регионах мира, - заявил он. - Тем более не допустимо военное вмешательство в дела государств, оказывающих эффективное сопротивление терроризму".

Патрушев подчеркнул, что терроризм "не имеет национальной принадлежности и требует коллективного ответа". По его словам, в разных регионах мира создаются новые плацдармы "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) и других международных террористических организаций. В связи с этим секретарь Совбеза считает актуальным налаживание эффективного взаимодействия по линии силовых ведомств, включая обмен информацией о передвижениях иностранных боевиков и планируемых терактах, о формах и методах их деятельности и о конкретных подозреваемых. "Оптимальные возможности для этого предоставляет международных банк данных ФСБ России по противодействию терроризму", - подчеркнул Патрушев.

Он заявил о необходимости более тесной координации в рамках ООН и других международных организаций, а также "решительного противодействия попыткам вывода террористов из-под действия санкционных режимов Совета Безопасности ООН".

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что международный терроризм тесно переплетается с транснациональной оргпреступностью, в том числе наркопреступностью. "Необходимо перейти к разработке эффективных механизмов их (новых психоактивных веществ) постановки под национальный и международный контроль, а также обеспечить эффективное сотрудничество государств в деле противодействия попыткам, направленным на подрыв международно-правового режима в сфере контроля над наркотиками", - заявил он.