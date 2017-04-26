Путин: борьба с террором и конфликты на Ближнем Востоке требуют консолидированных подходов

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что решение задачи борьбы с терроризмом, а также урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке требуют консолидированных и взвешенных подходов.
"В повестке нынешней конференции (Московской конференции по международной безопасности) - серьезные, требующие взвешенных, консолидированных подходов темы, - заявил глава государства в приветственном слове к участникам конференции. - Прежде всего, это борьба с терроризмом как с основной угрозой глобальной и региональной безопасности и стабильности. А также вопросы политико-дипломатического урегулирования многочисленных конфликтов, в первую очередь - на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Приветствие главы государства зачитал на открытии конференции секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Путин отметил, что особое внимание на конференции следует уделить и проблемам противодействия другим, не менее важным вызовам.
Глава государства подчеркнул, что ставшая традиционной конференция в Москве отличается насыщенной программой и авторитетным составом участников, представляющих военные ведомства, международные организации, научные и политологические круги. "Уверен, что открытые, конструктивные дискуссии, которые состоятся на площадке форума, предоставят участникам хорошую возможность для обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных контактов, - отметил Путин. - Такой прямой, плодотворный диалог, укрепляющий партнерство, сегодня в высшей степени необходим".