Более 400 журналистов работают на Московской конференции по безопасности

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Больше 400 журналистов, в том числе 227 из зарубежных СМИ, освещают VI Московскую конференцию по международной безопасности, которая началась в столице. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В Москву для работы на конференции прибыли 227 журналистов из 36 иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Японии, Турции, Австралии, Австрии, Норвегии", - говорится в сообщении.
На VI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, а также руководители Совета безопасности, Министерства иностранных дел представят российское видение положения дел в мире и причин, по которым международная обстановка стала менее стабильной. На конференцию прибыли более 700 гостей: министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 85 государств, а также руководство ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МКК.