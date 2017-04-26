Лавров: дело по объединению усилий в борьбе с терроризмом не сдвигается с мертвой точки

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Международный терроризм принял беспрецедентные масштабы, однако, несмотря на громкие призывы к борьбе с этим всеобщим злом, дело не сдвигается с мертвой точки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

"В фокусе внимания предстоящих дискуссий на конференции будут проблемы борьбы с международным терроризмом, принявшим действительно беспрецедентные масштабы, - отметил он. - Впервые за всю историю террористы замахнулись на создание государственного образования - халифата с собственной территорией, населением, человеконенавистнической идеологией".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что на различных уровнях "много говорится о необходимости активизации борьбы с этим всеобщим злом". "Вот и в коммюнике недавней встречи мининдел Группы семи подчеркивается исключительное значение международного сотрудничества в данной области", - напомнил он. Министр привел цитату из данного документа: "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму и привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях представляют собой наиболее приоритетные области приложения усилий для всего международного сообщества".

"Однако слова словами, а на практике дело так и не сдвинулось с мертвой точки, - посетовал Лавров. - Налаживанию подлинно совместных действий, созданию широкого антитеррористического фронта, как предложил президент РФ Владимир Путин в ООН в сентябре 2015 года, по-прежнему мешают политические амбиции и двойные стандарты".

"Россия продолжает борьбу по сплочению мирового сообщества в борьбе с террором, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Мы внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, направленный на противодействие идеологии терроризма, выступаем за введение в отношении территорий под контролем ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго в соответствии со статьей 41 Устава ООН, которое предусматривало бы санкционные меры воздействия на нарушителей".

По словам Лавров, голоса в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием России все чаще звучат в Европе. "Убеждены в необходимости формирования на пространстве от Ванкувера до Владивостока зоны равной и неделимой безопасности, как это было, в частности, зафиксировано в свое время в решениях саммитов ОБСЕ и Совета Россия - НАТО, - сказал министр. - В Европе все чаще звучат голоса в пользу восстановления диалога в интересах эффективного решения многочисленных проблем, в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием РФ".

По словам Лаврова, восстановлению взаимного доверия должно способствовать урегулирование внутриукраинского кризиса путем полной и последовательной реализации минского комплекса мер.