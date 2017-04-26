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Лавров: развертывание глобальной ПРО грозит снижением порога применения ядерного оружия

Политика
26 апреля, 10:55 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам главы МИД РФ, негативное влияние на международную безопасность оказывает и развитие неядерных стратегических вооружений
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Развертывание глобальной ПРО США может понизить порог возможности применения ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на шестой международной конференции по безопасности.

"Серьезнейшим препятствием на пути укрепления политической стабильности остается одностороннее развертывание европейского сегмента глобальной противоракетной обороны США, меняющей баланс сил в области наступательных вооружений, - отметил он. - Наличие противоракетного зонтика способно привести к усилению иллюзии неуязвимости и безнаказанности, породить соблазн к односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем, в том числе и к понижению порога применения ядерного оружия".

По словам главы МИД РФ, негативное влияние на международную безопасность оказывает также "развитие неядерных стратегических вооружений, противодействие заключению договоренностей о неразмещении оружия в космосе, и все больше вопросов вызывает неготовность или неспособность США и ряда других государств ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

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Московская конференция по международной безопасности - 2017
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