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Лавров: РФ продвигает в ООН разработку правовой конвенции по борьбе с киберпреступлениями

Политика
26 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что это правила, которые, в частности, исключили бы применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия продвигает в ООН разработку универсальной правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Международной конференции по безопасности.

Министр обратил внимание на важность принятия правил ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

"Это правила, которые исключили бы применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, не позволили бы использовать их для вмешательства во внутренние дела и поставили бы заслон на пути использования их международными террористами", - пояснил глава МИД России.

"Мы продвигаем инициативу в ООН по разработке универсальной уголовно-правовой конвенции по противодействию преступности в киберпространстве", - сообщил Лавров.

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Московская конференция по международной безопасности - 2017
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