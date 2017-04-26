Лавров: РФ продвигает в ООН разработку правовой конвенции по борьбе с киберпреступлениями

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия продвигает в ООН разработку универсальной правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Международной конференции по безопасности.
Министр обратил внимание на важность принятия правил ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
"Это правила, которые исключили бы применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, не позволили бы использовать их для вмешательства во внутренние дела и поставили бы заслон на пути использования их международными террористами", - пояснил глава МИД России.
"Мы продвигаем инициативу в ООН по разработке универсальной уголовно-правовой конвенции по противодействию преступности в киберпространстве", - сообщил Лавров.