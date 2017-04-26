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Рогозин: Россия сделала самые жесткие выводы из катастрофы на ЧАЭС

Политика
26 апреля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Вице-премьер РФ пояснил, что теперь российские атомные блоки "имеют такой высокий потенциал, потому что мы кровью написали эти правила (безопасности)"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия сделала самые жесткие выводы из катастрофы на Чернобыльской АЭС, это позволило Росатому стать экспортером наиболее безопасных технологий в атомной энергетике.

Такое мнение вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал в день 31-й годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС - крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы.

"В нашей стране были сделаны самые жесткие выводы из Чернобыльской катастрофы, начиная от системы предупреждения и возможной ликвидации всевозможных инцидентов, заканчивая полной переработкой технической документации, - подчеркнул он. - Теперь наши атомные блоки имеют такой высокий потенциал, потому что мы кровью написали эти правила (безопасности)".

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Чернобыль Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
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