Рогозин: Россия сделала самые жесткие выводы из катастрофы на ЧАЭС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия сделала самые жесткие выводы из катастрофы на Чернобыльской АЭС, это позволило Росатому стать экспортером наиболее безопасных технологий в атомной энергетике.

Такое мнение вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал в день 31-й годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС - крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы.

"В нашей стране были сделаны самые жесткие выводы из Чернобыльской катастрофы, начиная от системы предупреждения и возможной ликвидации всевозможных инцидентов, заканчивая полной переработкой технической документации, - подчеркнул он. - Теперь наши атомные блоки имеют такой высокий потенциал, потому что мы кровью написали эти правила (безопасности)".