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Гатилов: РФ на заседании СБ ООН по КНДР заявит о неприемлемости морских маневров США

Политика
26 апреля, 13:23 дата обновления: 26 апреля, 13:51 UTC+3
Замглавы российского МИД подчеркнул, что военные маневры Соединенных Штатов способствуют нагнетанию обстановки в регионе
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ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР 28 апреля заявит о неприемлемости морских маневров США в районе Корейского полуострова. Об этом сообщил в реду на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, собирается ли Россия на заседании Совбеза осудить военные маневры США в регионе. "Да, собираемся. Это наша принципиальная позиция, - сказал замглавы МИД РФ. "Мы и до этого заседания неоднократно наши подходы по этому поводу излагали, и мы еще раз повторим нашу оценку таких неприемлемых действий", - напомнил он.

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Гатилов подчеркнул, что "в целом военно-политическая обстановка в регионе нагнетается в результате военных маневров, которые проводят Соединенные Штаты вместе со своими партнерами". Это вызывает "недоверие и неуверенность со стороны Пхеньяна".

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному усилению давления на Пхеньян, в частности, ужесточения санкций ООН, Гатилов сказал: "Мы исходим из того, что Совет Безопасности уже принял целый ряд резолюций, касающихся введения санкций в отношении КНДР". "В принципе мы вместе с международным сообществом осуждаем ту провокационную линию, который проводит Северная Корея в отношении своей ракетно-ядерной программы. Это является неприемлемым", - пояснил замглавы МИД.

Однако, продолжил он, "нужно смотреть на эту проблему в более широком плане, ведь одними санкциями ее явно не решить, тем более что существенный пакет санкционных мер уже введен и действует". "Но, как мы видим, это не является достаточно эффективной мерой, и нужно искать, видимо, другие пути урегулирования этой проблемы, и связаны они, конечно, в первую очередь с политическим подходом", - отметил Гатилов.

В Москве считают, что для решения проблемы "нужно продолжать оказывать давление на Пхеньян и добиваться снижения военной активности США и их партнеров в этом регионе". "Мы выступаем за политико-дипломатическое решение этой ситуации, и уверены, что это является единственным правильным путем для урегулирования этой весьма острой проблемы", - отметил заместитель министра, подчеркнув, что предстоящее заседание Совбеза "будет весьма важным, поскольку оно, как мы надеемся, поможет в формировании общих подходов международного сообщества к этой проблематике".

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