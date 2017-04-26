Постпред РФ при НАТО предостерег ЕС от наращивания военных расходов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Рост военных расходов стран Европы означает движение в сторону милитаризации при отсутствии реальной опасности. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

"Я хотел сказать об опасности кампании в пользу увеличения военных расходов. 250 млрд, которые тратят европейские страны на собственную оборону, это запредельная сумма, которая превышает совокупные военные расходы России и Китая, - указал он. - Если страны НАТО выполнят норматив Варшавского договора, это будет означать увеличение военных бюджетов еще на 100 млрд в год, получается 350 млрд, это колоссальная сумма".

"Это будет означать движение в сторону милитаризации в условиях, когда нет никакой реальной опасности, когда средства должны быть потрачены не на отражение мифической российской угрозы, а на противодействие рискам с Юга, прежде всего борьбу с терроризмом и другими неконвенциональными угрозами", - отметил дипломат.

"Мы рискуем оказаться в логике холодной войны, - предостерег Грушко. - Нужны кардинальные решения, которые смогут остановить то, что происходит сегодня в Центральной Европе, которая была наиболее безопасной и свободной от угроз".

Александр Грушко также отметил, что Москва не видит со стороны НАТО попыток восстановить диалог между военными.

"Со стороны НАТО не видим никаких попыток восстановить диалог между военными", - подчеркнул он, назвав ситуацию "абсолютно удручающей".

Грушко подчеркнул, что это один из факторов, препятствующих выходу на схемы взаимодействия, которые "предполагают строительство безопасности совместно с Россией, а не без России, и тем более не против нее".