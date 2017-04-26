Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией в РФ

Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан ДеммеКультура 26 апреля, 19:08
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМСпорт 26 апреля, 19:03
Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупцииОбщество 26 апреля, 18:59
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе АмьенеМеждународная панорама 26 апреля, 18:58
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 18:52
Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в СочиСпорт 26 апреля, 18:46
Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщинСоциальная ответственность 26 апреля, 18:35
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки АмерикиМеждународная панорама 26 апреля, 18:30
В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигаретыВ стране 26 апреля, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательными в РФ еще три иностранных неправительственных организаций, включая "Открытую Россию". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"По результатам изучения поступивших материалов, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia, Открытая Россия, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)", - сказал он.
Куренной пояснил, что организации осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. "Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - подчеркнул Куренной.
Он отметил, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Таким образом, число нежелательных иностранных НКО в РФ возросло до 10.
"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине.