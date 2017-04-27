Российские военные за сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Дамаск, помощь получили почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"За сутки гуманитарную помощь получили 1420 человек. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,6 т", - говорится в сообщении.
В городе Алеппо в районах Хамдания-4, Баедин, Аль-Шахба-Аль-Кадима, Шейх-Саид и Зебдия а также в округе Кади-Аскар жителям передано 1,8 т продуктов питания. Жителям населенных пунктов Зибдин и Аль-Азлания провинции Дамаск доставлено 2,8 т продуктов.
Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.