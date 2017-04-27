Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные за сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии

Политика
27 апреля, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,6 т

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Дамаск, помощь получили почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.

"За сутки гуманитарную помощь получили 1420 человек. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,6 т", - говорится в сообщении.

В городе Алеппо в районах Хамдания-4, Баедин, Аль-Шахба-Аль-Кадима, Шейх-Саид и Зебдия а также в округе Кади-Аскар жителям передано 1,8 т продуктов питания. Жителям населенных пунктов Зибдин и Аль-Азлания провинции Дамаск доставлено 2,8 т продуктов.

Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Трамп, скорее всего, подпишет указ о выходе США из NAFTA
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
5
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
6
Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама