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Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставку

Политика
27 апреля, 9:02 дата обновления: 27 апреля, 9:46 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 27, апреля. /ТАСС

Зимин пояснил, что принял это решение, так как не видит иного способа "встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе"

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Виктор Зимин

Виктор Зимин

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

АБАКАН, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин отправил республиканское правительство в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все.

Публикация от Виктор Михайлович Зимин (@v.m.zimin)

"Сегодня я отправил правительство в отставку, это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те", - написал Зимин на своей странице в сети Instagram.

Он добавил, что в республике "будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все".

Как сообщили в пресс-службе Верховного совета республики со ссылкой на главу региона, новое правительство будет сформировано в течение месяца и представлено депутатскому корпусу в мае.

"Новый состав кабинета министров глава республики Виктор Зимин планирует сформировать в течение месяца и представить депутатскому корпусу на майской сессии", - говорится в сообщении.

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