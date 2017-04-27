Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставку

АБАКАН, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин отправил республиканское правительство в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все. Публикация от Виктор Михайлович Зимин (@v.m.zimin) Апр 26 2017 в 9:09 PDT

"Сегодня я отправил правительство в отставку, это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те", - написал Зимин на своей странице в сети Instagram.

Он добавил, что в республике "будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все".

Как сообщили в пресс-службе Верховного совета республики со ссылкой на главу региона, новое правительство будет сформировано в течение месяца и представлено депутатскому корпусу в мае.

"Новый состав кабинета министров глава республики Виктор Зимин планирует сформировать в течение месяца и представить депутатскому корпусу на майской сессии", - говорится в сообщении.