Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставку

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АБАКАН, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин отправил республиканское правительство в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все.
"Сегодня я отправил правительство в отставку, это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те", - написал Зимин на своей странице в сети Instagram.
Он добавил, что в республике "будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все".
Как сообщили в пресс-службе Верховного совета республики со ссылкой на главу региона, новое правительство будет сформировано в течение месяца и представлено депутатскому корпусу в мае.
"Новый состав кабинета министров глава республики Виктор Зимин планирует сформировать в течение месяца и представить депутатскому корпусу на майской сессии", - говорится в сообщении.