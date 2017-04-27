Нарышкин: нынешняя фаза идейного противоборства превосходит период холодной войны

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешняя фаза идейного противоборства в своей остроте временами превосходит период холодной войны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на VI Московской конференции по международной безопасности.

"Особой напряженностью отличаются конфликты в идейном информационном поле. Нынешняя фаза идейного противоборства в своей остроте приближается к накалу страстей периода холодной войны, а временами уже и превосходит его. Разница в том, что идеологию теперь продвигают не восточный блок, а элиты Запада, по крайней мере, та их часть, которая не желает отказываться от неолиберального, глобалистского подхода", - сказал он.

"Продвигаемая ими повестка - это повестка глобализации, мультикультурализма - доходит до того, что само понятие большинства в общественных и социальных процессах становится маргинальным. Большинство не может защитить свои права перед лицом агрессивных меньшинств, вынуждено постоянно извиняться и оправдываться за факт самого своего существования", - отметил глава Службы.

Нарышкин также заметил, что "перспектива ослабления информационного противоборства не просматривается". "Борьба за умы станет интенсивней и охватит новые сферы. И будет сопровождаться распространением фальшивых новостей, внедрением инновационных технологий воздействия на массы, сращиванием виртуальной реальности. В этом мире пост-правды задача укрепления информационного суверенитета становится не менее актуальной, чем, скажем, наращивание оборонного потенциала или развития национальной экономики ", - заключил он.

Диалог с позиции силы

Нарышкина также заявил, что западные партнеры продолжают вести диалог с позиции силы, но с Россией такая тактика бесперспективна.

По его словам, еще в начале года у политиков и военных в различных регионах мира были определенные надежды на то, что возобладает реалистичный вектор в мировых делах. "Многие верили, что здравый смысл возобладает, а страны будут сообща, на основе взаимного уважения и доверия, двигаться по пути урегулирования региональных конфликтов и искать ответы на такие вызовы человечества, как международный терроризм", - сказал он.

"Пока надежды не оправдываются. Приходится констатировать, что партнеры на Западе так и не смогли преодолеть инерцию, они продолжают попытки вести диалог с позиции силы и без оглядки на нормы международного права", - отметил Нарышкин.

"Скажу сразу, что в отношениях с Россией такая тактика бесперспективна. Любые попытки Запада оказать давление на нашу страну абсолютно неприемлемы. Мы будем сотрудничать только на равноправной основе, учитывая весь комплекс интересов друг к другу. Только такой подход способен обеспечить поддержание регионального баланса сил", - подчеркнул глава СВР.

Он добавил, что стремление под разными предлогами навязать свою волю может привести только к "дальнейшей хаотизации мировой системы", что является причиной практически всех международных кризисов.