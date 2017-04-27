Глава МИД Испании скоро посетит Москву

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо скоро посетит Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Сената (верхней палаты) Генеральных кортесов (двухпалатного парламента) Испании Пио Гарсией-Эскудеро.

"Мы рады приветствовать вас в МИД в рамках визита по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, - сказал Лавров. - Этот визит продолжает традиции конструктивного политического диалога, заложенного при правлении короля Испании Хуана Карлоса. В начале года мы отметили 40 лет восстановления дипломатических отношений. Президент России Владимир Путин и король Испании Филипп VI обменялись посланиями, где также подтверждена нацеленность на укрепление наших связей"

"Очень скоро состоится визит в Москву моего коллеги, министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса Кеседо, - отметил он. - Параллельно мы активно наращиваем наше взаимодействие в ООН, тем более, что Испания является сейчас непостоянным членом СБ ООН".

Гарсиа-Эскудеро назвал визит своей делегации очень своевременным. "Мы считаем, что очень важно поддерживать диалог между Россией и ЕС, - заявил он. - Несмотря на имеющиеся проблемы мы должны искать их решение. Наша позиция всегда последовательна в ЕС - надо поддерживать диалог и говорить о вещах, чтобы их решать".

Лавров также сообщил, что Российско-Испанская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству соберется на заседание в мае.

"Завершается очередное совместное мероприятие - Перекрестный год туризма, - отметил Лавров. - Отрадно, что в прошлом году Испанию посетил уже миллион российских граждан, и поток испанских туристов в Россию также увеличился - более 100 тысяч".

"Предпринимаются усилия по развитию торгово- экономических и инвестиционных связей, несмотря на не самую благоприятную международную конъюнктуру, тем не менее в следующем месяце запланировано проведение очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал министр.

По его словам, параллельно продолжается работа по укреплению договорно-правовой базы. "В стадии согласования находятся важные межправительственные документы", - добавил глава МИД РФ.

Гарсиа-Эскудеро, в свою очередь, выступил "за наращивание и поддержание на должном уровне торгово- экономических отношений". "У нас большой экономический потенциал", - подчеркнул он. По словам председателя верхней палаты парламента, от Испании на заседании межправкомиссии будет присутствовать министр промышленности и торговли.