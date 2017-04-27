Матвиенко предложила сделать обязательными отчеты членов Совфеда перед жителями регионов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать обязательными отчеты сенаторов не только перед органами власти субъектов РФ, но также и перед их жителями. Об этом она написала в своем блоге, размещенном на сайте верхней палаты в четверг, в День российского парламентаризма.

По словам Матвиенко, первостепенное значение для российского парламента имеет дальнейшее развитие системы обратной связи. "С обществом, с людьми надо разговаривать - это непреложное условие для каждого парламентария, который, напомню, помимо законодательной функции еще и представляет свой регион, его жителей", - указала спикер. "В связи с этим считаю целесообразным сделать обязательной практику регулярных отчетов сенаторов не только перед органами власти субъекта Федерации, но также и перед его жителями", - написала она.

"Ряд сенаторов это уже делает. Считаю, что это должно стать неотъемлемой частью деятельности каждого члена Совета Федерации", - добавила Матвиенко.

При этом спикер заверила, что в современном мире российский парламент является одним из самых открытых для граждан. "Я достаточно хорошо знаю, как устроены и работают зарубежные парламенты, и могу со всей ответственностью сказать, что в современном мире российский парламент - один из самых прозрачных, открытых, доступных для граждан", - говорится в блоге. Сенатор также добавила, что в работе Федерального собрания РФ нет закрытых от общества зон, тайных механизмов, секретной политической кухни.

Спикер при этом подчеркнула, что, несмотря на все достижения, в работе парламента есть определенные трудности. "Проблем хватает. Президент России Владимир Путин назвал основные из них в своем недавнем выступлении на заседании Совета законодателей. Мы уже начали работу по учету критических замечаний", - заверила Матвиенко.

По ее словам, одной из главных задач является преодоление того, что было названо в выступлении главы государства суетой и штурмовщиной в законодательной деятельности. "Нам действительно не достает системного подхода в этой сфере", - заключила парламентарий.

Парламентская дипломатия

В связи с Днем российского парламентаризма Матвиенко отметила большую роль российских парламентариев в продвижении международных интересов России. По ее мнению, парламентская дипломатия стала одним из важнейших инструментов внешней политики РФ. "В условиях обострения международной обстановки, поворота Запада в сторону конфронтации с нашей страной в деятельности отечественного парламента заметно выросла роль того, что принято называть парламентской дипломатией. Она стала одним из важнейших инструментов внешней политики России", - написала Матвиенко.

Она заверила, что российские парламентарии используют любые возможности, имеющиеся в сфере межпарламентского сотрудничества, для донесения подходов и продвижения предложений РФ. Среди главных внешнеполитических задач, стоящих перед парламентариями, Матвиенко выделила борьбу с международным терроризмом, упрочение международной безопасности, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии.

Сенатор добавила, что парламентарии используют различные инструменты, чтобы донести позицию России до своих зарубежных коллег. "Конечно, не все и не всегда получается. Тем не менее могу со всей ответственностью сказать, что наши усилия дают результаты", - подчеркнула она.

"Нельзя не видеть, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования "цветной революции", эта атака, образно говоря, захлебнулась. Мы не только выстояли, но и укрепили свое влияние на международной арене", - заключила Матвиенко.