Путин проведет Совбез по антинаркотической политике и борьбе с распространением наркомании

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу в Кремле заседание Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года и обсудить дополнительные меры по противодействию распространению наркомании", - сообщили в пресс-службе.
С основным докладом на заседании выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.
Запланированное на пятницу заседание - так называемый большой Совбез. Такие встречи Путин проводит примерно два - три раза в год. Последнее большое заседание СБ РФ состоялось в декабре 2016 года и было посвящено вопросам экономической безопасности РФ.
Помимо этого Путин в еженедельном режиме проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. На таких встречах обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России с учетом текущей обстановки.