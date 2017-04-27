Захарова: МИД РФ предпримет все меры по оказанию правовой помощи Селезневу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МИД РФ предпримет все меры по оказанию правовой помощи россиянину Роману Селезневу, который на прошлой неделе был приговорен в США к 27 годам тюремного заключения по обвинению в кибермошенничестве. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Селезнев незаконно и насильственно был вывезен в 2014 году с Мальдивских островов сотрудниками правоохранительных органов США, фактически это было похищение российского гражданина, - обратила внимание она. - Считаем такие действия США грубейшим нарушением норм международного права, требуем незамедлительного прекращения этой преступной практики".

"Очевидно, что правосудие США не приняло во внимание заявление Селезнева о признании своей вины и его готовности сотрудничать со следствием, - отметила дипломат. - Не были учтены и гуманитарные аспекты дела: пострадавший после теракта в Марокко в 2011 году россиянин является инвалидом и вынужден принимать лекарственные средства и постоянно находиться под наблюдением врачей".

Она напомнила, что сторона защиты планирует обжаловать приговор. "МИД РФ продолжит отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры для оказания российскому гражданину консульско-правового содействия", - подчеркнула Захарова.