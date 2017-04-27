МИД РФ требует привлечения к ответственности виновных в гибели Ганина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МИД РФ требует от эстонских властей принять меры по установлению виновных в гибели российского гражданина Дмитрия Ганина в ходе апрельских беспорядков 2007 года в Таллине и привлечь их к ответственности.

Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Требуем от эстонской стороны принять исчерпывающие меры по установлению виновных в гибели российского гражданина и привлечению их к ответственности", - сказала она.

"Мы возмущены тем, как ведется расследование убийства в ходе апрельских беспорядков 2007 года российского гражданина Ганина, - сказала дипломат. - После 10 лет фактического бездействия эстонские правоохранительные органы недвусмысленно ведут дело к закрытию под предлогом истечения срока давности этого вопроса". Захарова также подчеркнула, что эстонской стороной "игнорируются запросы СК РФ с предложениями оказать правовую помощь".

"Для нас такой подход неприемлем", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина по решению местных властей начался демонтаж памятника Воину-Освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, в ходе которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").