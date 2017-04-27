Захарова: выборы в Иране не повлияют на отношения Тегерана и Москвы

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что позитивная динамика в развитии отношений Москвы и Тегерана сохранится после президентских выборов в Иране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как будут проходить выборы в Иране - исключительно в компетенции народа Ирана. Мы будем работать с теми людьми, которые придут (к власти - прим. ТАСС) в Иране. Исходим из того, что отношения наших двух стран должны сохранить ту хорошую динамику, те исторические связи, которые у нас были", - сказала она.
Захарова напомнила, что традиционно позиция России относительно электоральных процессов опирается на положения Устава ООН.
"В нем четко сказано о недопустимости вмешательства во внутренние дела, оказания какого-то влияния на государство, - продолжила она. - И уж тем более это невозможно делать в тех случаях, когда у народа страны есть законное право использовать демократические институты для решения своих проблем, для определения своей судьбы".
Президентские выборы в Иране намечены на 19 мая 2017 года.